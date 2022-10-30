«Канделаки грозит уголовное преследование»: Садальский пригрозил Тине после слива израильского паспорта Собчак

Известный актер и блогер Стас Садальский пригрозил серьезными неприятностями телеведущей и медиа-менеджеру Тине Канделаки за то, что та слила в Сеть личные данные Ксении Собчак.
А именно, Тина Канделаки решила разоблачить Ксению Собчак, отрицавшую у себя наличие израильского гражданства.
Канделаки вывела Собчак на чистую воду, разместив в телеграм-канале скан-копию израильского паспорта известной журналистки и светской львицы.
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По мнению Стаса Садальского, Тина Канделаки должна понести за это ответственность.
«У Тины этот паспорт появился незаконно, и если Ксюша посчитает, что сведения составляют ее личную тайну, то она может обратиться с заявлением в прокуратуру! Тогда Канделаки грозит уголовное преследование. Будем наблюдать!» - высказался Стас Садальский в микроблоге.
Напомним, Стас Садальский оказался в числе тех, кто поддержал сбежавшую за границу Ксению Собчак. Сделала она это после того, как ее сотрудников задержали за вымогательство крупной суммы денег.