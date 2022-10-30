«Канделаки грозит уголовное преследование»: Садальский пригрозил Тине после слива израильского паспорта Собчак

Известный актер и блогер Стас Садальский пригрозил серьезными неприятностями телеведущей и медиа-менеджеру Тине Канделаки за то, что та слила в Сеть личные данные Ксении Собчак.

А именно, Тина Канделаки решила разоблачить Ксению Собчак, отрицавшую у себя наличие израильского гражданства.

Канделаки вывела Собчак на чистую воду, разместив в телеграм-канале скан-копию израильского паспорта известной журналистки и светской львицы.

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