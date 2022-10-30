Остальные можете выбросить: названы самые модные юбки сезона осень-зима 2022-2023

Мода перестала требовать от женщин жертв. Теперь в холода не нужно носить мини, чтобы выглядеть актуально.

Этой осенью и грядущей зимой в тренде юбки из денима длины макси. Известная журналистка и блогер, хорошо ориентирующаяся в фэшн-вопросах, Надежда Стрелец рассказала, какие юбки из денима нужно носить сейчас и с чем их сочетать.

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