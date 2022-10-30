Остальные можете выбросить: названы самые модные юбки сезона осень-зима 2022-2023

Мода перестала требовать от женщин жертв. Теперь в холода не нужно носить мини, чтобы выглядеть актуально.
Этой осенью и грядущей зимой в тренде юбки из денима длины макси. Известная журналистка и блогер, хорошо ориентирующаяся в фэшн-вопросах, Надежда Стрелец рассказала, какие юбки из денима нужно носить сейчас и с чем их сочетать.
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«Сегодня актуальны прямые, с необработанным краем, чуть расклешенные или сшитые из клиньев юбки. Низкая или высокая талия – на ваш вкус. Джинсовая юбка – универсальная вещь на каждый день. Она классно смотрится и с пуховиком, и с пальто, ее можно стилизовать с трикотажем или с джинсовой рубашкой, как в лукбуке Burberry. А еще подобрать любую обувь: от казаков до ботфортов и кроссовок. С последними юбки носит, например, Эльза Хоск», - написала Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».