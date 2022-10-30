«Императрица!»: Лиза Туктамышева в трико и на коньках сразила плавным скольжением на льду

Елизавета Туктамышева в личном микроблоге поделилась свежими кадрами с катка, показав, фрагмент видео, на котором засняла свою репетиция. Фигуриста сразила идеальным плавным скольжением, чувством ритма, пластичностью и природной грацией. На льду спортсменка чувствует себя словно рыба в воде.

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Туктамышева пластично исполнила сложнейшие пируэты, двигаясь так искусно, словно ее прокат - это нечто, не требующее усилий. Какая же техника вкупе с многочасовыми тренировками стоит за этой легкостью.