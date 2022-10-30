В мимишной шапочке с «ушками»: Юлия Ефременкова предстала на улице с одним из сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова свою любовь к белому цвету, вероятно, решила передать и недавно родившимся сыновьям-близнецам.

В телеграм-канале молодая мама поделилась снимками, которые были сделаны во время выписки ее вместе с малышами из клиники. Событию исполнилась ровно неделя, и Юлия Ефременкова решила напомнить, как это было прекрасно.

На одном из кадров Юлия Ефременкова предстала с сынишкой, облаченным в белый конверт с кружевами. Голову младенца родители утеплили мимишной белой шапочкой с «ушками».

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».