В мимишной шапочке с «ушками»: Юлия Ефременкова предстала на улице с одним из сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова свою любовь к белому цвету, вероятно, решила передать и недавно родившимся сыновьям-близнецам.
В телеграм-канале молодая мама поделилась снимками, которые были сделаны во время выписки ее вместе с малышами из клиники. Событию исполнилась ровно неделя, и Юлия Ефременкова решила напомнить, как это было прекрасно.
На одном из кадров Юлия Ефременкова предстала с сынишкой, облаченным в белый конверт с кружевами. Голову младенца родители утеплили мимишной белой шапочкой с «ушками».
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Под фото Юлия Ефременкова рассказала, как прошла первая неделя ее сыновей-близнецов дома. Она призналась, что у нее и отца детей Мондезира - хронический недосып. Дети круглые сутки требуют внимания родителей.
Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов на руках. Фото: соцсети
«Больше 2/3 часов в сутки у нас по-прежнему не получается спать, и, думаю, хроническая бессонница с нами, увы, надолго. Наши малыши поменялись местами: тот, кто был капризулькиным в больнице, сейчас начинает хныкать, только если его что-то беспокоит, а тот, кто был Мистер спокойствие, сейчас нам всем дает жару. Он знает, как добиться поставленной цели и оказаться у родителей на ручках, и вовсю этим пользуется!» - рассказала Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября, а 22 октября мальчиков вместе с мамой выписали из клиники.