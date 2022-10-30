«Пять минут назад выкладывала видео из Кореи»: Анита Цой вышла на связь на фоне страшной давки в Сеуле

Известная певица Анита Цой, которая на днях была в Корее, вышла на связь с подписчиками.

Звезда поделилась видео в телеграм-канале, в котором поделилась своими эмоциями по поводу трагедии, разыгравшейся в Сеуле во время празднования Хеллоуина.