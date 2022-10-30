«Пять минут назад выкладывала видео из Кореи»: Анита Цой вышла на связь на фоне страшной давки в Сеуле

Известная певица Анита Цой, которая на днях была в Корее, вышла на связь с подписчиками.
Звезда поделилась видео в телеграм-канале, в котором поделилась своими эмоциями по поводу трагедии, разыгравшейся в Сеуле во время празднования Хеллоуина.
«Господи, помоги! Пять минут назад выкладывала видео из Кореи с сюжетом о том, как молодежь готовится к Хэллоуину. А сейчас все пестрит новостями о масштабной трагедии!» - написала под видео Анита Цой.
На видео, которое Анита Цой записала в аэропорту Дубая, пока ждала стыковочный рейс, певица выразила соболезнования в связи с трагедией.
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Анита Цой рассказала, что как раз возвращается из Кореи в Россию. Страну она покинула накануне страшного ЧП.
«Я выкладывала сейчас пост, смонтировала видео про то, как я была пару дней в Корее, про то, как страна готовится к Хеллоуину. И параллельно я получаю сейчас сообщения о том, какой ужасный Хеллоуин был в Корее. Я просто в таком шоке… Это такой кошмар! Мне друзья пишут, что погибли уже более 150 человек и еще больше 200 пропали без вести. Вы же понимаете, из-за чего это произошло? Кто-то в этой толпе сказал, что старсити вон в том баре, и все ломанулись. Это ужасно, это самая масштабная трагедия, какую можно себе представить. Я приношу свои искренние соболезнования всем семьям в Южной Корее. Три года не было Хеллоуина в Корее из-за коронавируса, и вот результат», - сказала в кадре Анита Цой.
Напомним, среди погибших в давке в Сеуле четыре россиянки.