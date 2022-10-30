«Хочет себя приравнять к Примадонне»: Рудченко – о побеге Собчак

«Она хочет себя приравнять к Примадонне, примазаться к ее статусу. Ведь об отъезде Пугачевой и ее позиции узнали абсолютно все в стране, а отъезд Собчак не особо привлек к себе внимание в инфополе. Видимо, ее кандидатура не очень интересна нашим гражданам», — передают слова продюсера nation-news.ru.