«Хочет себя приравнять к Примадонне»: Рудченко – о побеге Собчак

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Музыкальный продюсер решил, что телеведущей захотелось почувствовать себя Аллой Пугачевой.

Критик Павел Рудченко заявил, что Ксения Собчак своим спешным отъездом из России просто привлекала к себе внимание.

По словам продюсера, телеведущая подражает Алле Пугачевой. Ксении Собчак хотелось, чтобы и о ее побеге говорила вся страна.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Она хочет себя приравнять к Примадонне, примазаться к ее статусу. Ведь об отъезде Пугачевой и ее позиции узнали абсолютно все в стране, а отъезд Собчак не особо привлек к себе внимание в инфополе. Видимо, ее кандидатура не очень интересна нашим гражданам», — передают слова продюсера nation-news.ru.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  