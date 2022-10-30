«Это наша жизнь»: Лолита в терракотовом платье по фигуре покрасовалась за кулисами шоу «Суперстар! Возвращение»

Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица Лолита Милявская поделилась кадрами со съемок проекта НТВ.

В эфир телеканала НТВ уже совсем скоро выйдет третий сезон полюбившегося зрителям проекта «Суперстар! Возвращение».

В эти дни активно идут съемки будущих программ. Певица Лолита Милявская и в этом сезоне будет ведущей шоу, пару ей, как и прежде, составит Вадим Такменев.

В телеграм-канале Лолита Милявская поделилась видео, которое сделала за кулисами шоу. В это время на сцене выступала какая-то знаменитость, исполняя хит группы «Восток».

«Миражи! Это наша жизнь», - слышится за кадром.

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Певица Лолита на съемках предстала в роскошном платье терракотового оттенка с капюшоном и рукавами-окороками.

«Суперстар! Возвращение». 3 сезон. Съемки продолжаются!» - написала под видео Лолита Милявская.

Напомним, в проекте «Суперстар! Возвращение» телеканала НТВ принимают участие звезды прошлых лет. Судит их выступление компетентное жюри -  Стас Пьеха, Маша Распутина, Лера Кудрявцева, Сергей Соседов.

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