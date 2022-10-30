«Это наша жизнь»: Лолита в терракотовом платье по фигуре покрасовалась за кулисами шоу «Суперстар! Возвращение»

В эфир телеканала НТВ уже совсем скоро выйдет третий сезон полюбившегося зрителям проекта «Суперстар! Возвращение».

В эти дни активно идут съемки будущих программ. Певица Лолита Милявская и в этом сезоне будет ведущей шоу, пару ей, как и прежде, составит Вадим Такменев.

В телеграм-канале Лолита Милявская поделилась видео, которое сделала за кулисами шоу. В это время на сцене выступала какая-то знаменитость, исполняя хит группы «Восток».