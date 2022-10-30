«Не вижу смысла что-то требовать»: Тюльпанова рассказала, как воспитывает сына без поддержки Кержакова

Участница шоу «Холостяк» Милана Тюльпанова одна воспитывает сына Артемия. Пока родной отец мальчика отделывается от родительских обязательств 11 тысячами в месяц.

Футболист Александр Кержаков после развода с Миланой Тюльпановой почти не общается с сыном. А на последний день рождения даже не отправил подарок наследнику.

Но Тюльпанову это больше не задевает.