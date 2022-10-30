«Не вижу смысла что-то требовать»: Тюльпанова рассказала, как воспитывает сына без поддержки Кержакова

Участница шоу «Холостяк» Милана Тюльпанова одна воспитывает сына Артемия. Пока родной отец мальчика отделывается от родительских обязательств 11 тысячами в месяц.
Футболист Александр Кержаков после развода с Миланой Тюльпановой почти не общается с сыном. А на последний день рождения даже не отправил подарок наследнику.
Но Тюльпанову это больше не задевает.
«Сейчас Александр платит алименты в размере прожиточного минимума — 11 тысяч рублей. Я неплохо зарабатываю сама, мне помогает мой молодой человек. Я не нуждаюсь в деньгах, поэтому не вижу смысла что-то требовать и доказывать. Мне это просто не надо», – призналась Милана.
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«Я не исключаю, что Тема в скором времени может оказаться в спортивном интернате. Такая мысль пока существует на уровне идеи, но это возможно. Он занимается самбо и футболом и, на мой взгляд, это те виды спорта, которые формируют определенные черты характера. Точно могу сказать, что важно не наличие мужчины в семье. Мужчина мужчине рознь, и я бы не хотела, чтобы мой ребенок стал абьюзивным манипулятором», – добавила Тюльпанова в беседе со starhit.ru.