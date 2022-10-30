«Не сходила никогда с ума»: Екатерина Волкова рассказала, какой мамой она может быть

Актрисе нравится учить Лизу ухаживать за собой и приобщать к красоте. Несмотря на то, что Волкова считает себя щедрой матерью, она не балует ребенка.

«Лиза знает цену деньгам, поэтому не сходила никогда с ума в магазине игрушек», – добавила в своем микроблоге Волкова.

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По мере взросления Лизы Екатерина старается меньше вмешиваться и следить за каждым шагом дочери.