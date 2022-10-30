«Сдобная булка растет, как на дрожжах!»: Муж Арнтгольц подловил сына Данилу в смешной шапочке дома

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц воспитывают сынишку Данилу, которому в феврале исполнится два годика. Мальчик как две капли воды похож на своего отца.

Для Марка этот ребенок стал первым, а вот у его жены есть дочка Мария от предыдущего брака.

Примечательно, что Татьяна Арнтгольц не препятствует Ивану Жидкову видиться и общаться с дочерью. Маша также с легкостью приняла в семью отчима.

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