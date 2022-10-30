Дважды папаша! Кулик из комедии «Я худею» показал первое фото с новорожденным сыном

Евгений Кулик стал отцом во второй раз. Жена актера Ригина Гайсина подарила ему сына, мальчика назвали Федором. У пары уже есть дочка София, она появилась на свет в 2020 году.

В своем микроблоге Евгений Кулик поделился снимком с новорожденным малышом, поблагодарив жену.