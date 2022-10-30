Дважды папаша! Кулик из комедии «Я худею» показал первое фото с новорожденным сыном

Евгений Кулик стал отцом во второй раз. Жена актера Ригина Гайсина подарила ему сына, мальчика назвали Федором. У пары уже есть дочка София, она появилась на свет в 2020 году.
В своем микроблоге Евгений Кулик поделился снимком с новорожденным малышом, поблагодарив жену.
«Друзья я во второй раз стал папой, а Ригина мамой! На фото Кулик Федор Евгеньевич 27.10.2022. По счастливой случайности моего прадеда звали так же и как моего персонажа в Елках - 9. Совпадение?» — пошутил актер.
Евгений Кулик с сыном Федором. Фото: соцсети
«Ми-ми-ми дня!», «Какой малюсенький», «Папку поздравляем! Растите большими», «Какое счастье! У-ти, пухлячок», «Еще такой масенький», «Папаня на опыте, сынка уверенно держит», «Такие сладкие!» - пишут фолловеры.