Новоселье близко: Мария Шукшина получила необходимые бумаги после суда

Мария Шукшина

Мария Шукшина. Фото: Global Look Press

Артистка стала полноправным владельцем сразу двух квартир в Москве.

Исполнительница главной роли драмы «Похороните меня за плинтусом» Мария Шукшина скоро переедет в новое жилье.

Напомним, актриса Мария Шукшина купила недвижимость в элитном доме почти 15 лет назад. Здание возводили на средства пайщиков, в числе которых была и Шукшина.

Когда дом сдали, Мария все равно не смогла заехать в свои апартаменты. Артистка не получила документы на регистрацию права собственности.

 

Только в этом году Шукшина добилась справедливости и получила документы на квартиры.

К слову, в Сети появилась фотография элитного дома Шукшиной. За две квартиры Мария отдала около 200 миллионов рублей.

ЖК Шукшиной находится на закрытой территории с подземным паркингом. Рядом расположен парк-усадьба Остерманов-Толстых. 

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Дом Шукшиной. Фото: соцсети 

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