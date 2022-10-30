Новоселье близко: Мария Шукшина получила необходимые бумаги после суда

Только в этом году Шукшина добилась справедливости и получила документы на квартиры.

К слову, в Сети появилась фотография элитного дома Шукшиной. За две квартиры Мария отдала около 200 миллионов рублей.

ЖК Шукшиной находится на закрытой территории с подземным паркингом. Рядом расположен парк-усадьба Остерманов-Толстых.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».