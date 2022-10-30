Новоселье близко: Мария Шукшина получила необходимые бумаги после суда

Исполнительница главной роли драмы «Похороните меня за плинтусом» Мария Шукшина скоро переедет в новое жилье.
Напомним, актриса Мария Шукшина купила недвижимость в элитном доме почти 15 лет назад. Здание возводили на средства пайщиков, в числе которых была и Шукшина.
Когда дом сдали, Мария все равно не смогла заехать в свои апартаменты. Артистка не получила документы на регистрацию права собственности.
Только в этом году Шукшина добилась справедливости и получила документы на квартиры.
К слову, в Сети появилась фотография элитного дома Шукшиной. За две квартиры Мария отдала около 200 миллионов рублей.
ЖК Шукшиной находится на закрытой территории с подземным паркингом. Рядом расположен парк-усадьба Остерманов-Толстых.
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Дом Шукшиной. Фото: соцсети