Что-то скрывает: зачем Меган Маркл до сих пор носит браслет от бывшего мужа

Жена принца Гарри – Меган Маркл – не избавилась от подарка бывшего мужа Тревора Энгельсона. Она надевает браслет Cartie везде: от похорон королевы Елизаветы II до детских праздников.
И все бы ничего, но у браслета Love есть тайная история. В 1969 году итальянский ювелир Альдо Чипулло создал культовое украшение, вдохновившись поясом целомудрия.
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Отметим, что украшение крепится двумя половинами изделия и защелкивается с помощью миниатюрной отвертки. Таким способом создатель браслета подчеркнул серьезность такого чувства, как любовь.
«Неудивительно, что Меган Маркл также хотела приобщиться «к клубу владельцев браслета Love», поэтому Тревор подарил своей невесте этот браслет (6 300 долларов) перед их свадьбой в 2011 году. К слову, Меган надела этот браслет не только на их свадебную церемонию, но и носила каждую серию в «Форс-мажорах»», – отметили в Elle.ru.
Теперь Меган замужем за другим. А у поклонников остается вопрос, зачем актриса хранит память о бывшем.