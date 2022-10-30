Что-то скрывает: зачем Меган Маркл до сих пор носит браслет от бывшего мужа

Жена принца Гарри – Меган Маркл – не избавилась от подарка бывшего мужа Тревора Энгельсона. Она надевает браслет Cartie везде: от похорон королевы Елизаветы II до детских праздников.

И все бы ничего, но у браслета Love есть тайная история. В 1969 году итальянский ювелир Альдо Чипулло создал культовое украшение, вдохновившись поясом целомудрия.

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