«Грязные танцы»: Ирина Шейк в чулках отожгла на вечеринке с Пэт Макграт (видео)

Модель Ирина Шейк в субботу отпраздновала Хэллоуин в компании своих друзей. Она выбрала для этого вечера весьма смелый образ, который состоял из короткого блестящего топа, облегающих шорт и пары белых кружевных чулок. Дополняли этот модный look туфли с прозрачным верхом на каблуке.
Судя по всему, бывшая жена Брэдли Купера не на шутку развеселилась, ведь ее танцы и позирование перед камерами друзей были очень откровенными.
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Ноги Ирины Шейк в белых чулках. Фото: соцсети
На вечеринке также присутствовала 56-летняя Пэт Макграт, которую крупные журналы моды называют самым влиятельным и уважаемым визажистом в мире.