«Оставим на будущее»: Наталья Земцова – о романе с Гелой Месхи

Актриса Наталья Земцова не так давно вышла в свет с коллегой Гелой Месхи. Знаменитости вели себя как пара.

Поклонников заинтересовало, что связывает 36-летнего скрытного артиста со звездой сериала «Восьмидесятые».

Бывшая жена солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского — Наталья Земцова – охотнее отвечает на вопросы о своей жизни. Но и она оставила лишь интригу от отношений с коллегой.