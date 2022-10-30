«Перестали видеть берега»: Оскар Кучера резко высказался о Дане Милохине

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Оскар Кучера назвал катастрофой «феномен Милохина».
Тем самым артист хотел подчеркнуть важность цензуры. В том числе творческой. По словам знаменитости, молодые блогеры вроде Милохина позорят российскую культуру. А им все прощается.
«Мы распоясались настолько, что перестали видеть берега, а в творчестве берега тоже необходимо видеть. Я считаю феномен Милохина и компании катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности», – передают слова Оскара Кучеры nation-news.ru.
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Напомним, ранее Милохин оставил проект «Ледниковый период».