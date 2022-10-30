«Я секси-бомбочка»: Семенович задрала платье и оголила стройную ножку (фото)

Анна Семенович - сексуальный образ

Анна Семенович. Фото: соцсети

Звезда рассказала подписчикам о том, как ей удается такой красивой и милой.

Певица Анна Семенович показала своим подписчикам откровенное фото, снятое на территории турецкого отеля, в котором она сейчас отдыхает. На фото пышногрудная красотка задирает свое платье, оголяя стройную ножку.

Анна сопроводила пикантный снимок собственной песней под названием «Секси-бомбочка».

Кроме того, певица ответила на вопрос подписчицы о том, как ей удается всегда оставаться такой милой и красивой.

«Меньше парьтесь, любите людей, любите жизнь. Не завидуйте, не сплетничайте и занимайтесь своей жизнью, а не чужой. И все у вас будет супер, поверьте мне»,

- посоветовала Семенович.

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Не так давно Анна Семенович удивила всех своей коллаборацией с производителем нижнего белья. На своей странице в соцсети она показала модные трусики и примерила на себя несколько моделей бюстгальтеров, в том числе абсолютно прозрачный.

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