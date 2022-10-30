Пенсионеры на прогулке: младшие дети Самойловой и Джигана ради Хэллоуина изменились до неузнаваемости

Оксана Самойлова и дети

Оксана Самойлова, Майя и Давид. Фото: соцсети

А у пятилетней дочки Майи неожиданно обнаружился актерский талант.

Блогер и бизнес-леди Оксана Самойлова в субботу показала подписчикам костюмы своих детей для Хэллоуина. Напомним, что у Оксаны и ее мужа - рэпера Джигана - три дочки и маленький сын, и все они отлично подготовились к празднику.

11-летняя Ариела нарядилась ангелом смерти - в черном плаще с капюшоном, со страшными желтыми зубами и крыльями за спиной. Средняя дочь Лея тоже была во всем черном, с маской из фильма «Крик» на лице и косой в руке.

Младшие дети - Майя и Давид - на сегодняшнюю детскую вечеринку отправились в костюмах зомби и динозавра, но у них были и более впечатляющие костюмы - старичка и старушки.

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Подписчики Оксаны, увидев, как правдоподобно шагает с палочкой маленькая «бабушка» Майя, отметили, что у этой пятилетней девочки явно есть талант актрисы.

Седовласый Давид, в отличие от сестры, явно устал гримироваться, а потому страдание на его лице было вовсе не наигранным.

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