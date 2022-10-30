«Не простил бы»: дочь Марка Захарова притесняют в «Ленкоме»

Театр «Ленком» отпраздновал 95-летие. С 1973 по 2019 годы его художественным руководителем был Марк Захаров. В этом же театре играла его дочь – Александра.

У Захаровой не было конфликтов с коллегами до смерти отца. После Марка Захарова новым худруком стал Марк Варшавер. Именно с его приходом у Александры Захаровой начались неприятности в театре.

К слову, наследницу Захарова никто не позвал на юбилей «Ленкома». Ей не дали роль в спектакле, который посвящался памяти Марка Захарова.