«Не простил бы»: дочь Марка Захарова притесняют в «Ленкоме»

Театр «Ленком» отпраздновал 95-летие. С 1973 по 2019 годы его художественным руководителем был Марк Захаров. В этом же театре играла его дочь – Александра.
У Захаровой не было конфликтов с коллегами до смерти отца. После Марка Захарова новым худруком стал Марк Варшавер. Именно с его приходом у Александры Захаровой начались неприятности в театре.
К слову, наследницу Захарова никто не позвал на юбилей «Ленкома». Ей не дали роль в спектакле, который посвящался памяти Марка Захарова.
«Не простил бы. Я не понимаю. Все, что сегодня было я воспринимаю с тоской, болью и… с сочувствием», – возмутилась Захарова.
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Вдова Николая Караченцова – Людмила Поргина – поддержала дочь Марка Захарова.
«Это так тяжело, мрачно и несправедливо! Поеду скорее домой, обниму собак, чтобы почувствовать человеческую любовь, которой здесь нет», – заявила Поргина в беседе с 7days.ru.