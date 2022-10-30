Тамара Гвердцители после смерти матери отменила все концерты

Артистка Тамара Гвердцители похоронила маму и теперь сама нуждается в помощи докторов.

Педагог Инна Кофман умерла в возрасте 83 лет. У родительницы Гвердцители были проблемы с сердцем.

Артистка не может смириться с потерей родного человека. Поэтому за Тамарой Гвердцители постоянно присматривают врачи.

«Тамару Михайловну уже два раза забирали в больницу. Состояние у нее чрезвычайно плохое и с точки зрения эмоционального состояния, и с точки зрения физических сил. Тамара Михайловна очень болезненно восприняла смерть мамы. Я употребил самый мягкий термин, который может быть в этой ситуации. Она жила для мамы. Она провела с ней всю жизнь. То, что произошло, совершенно выбило ее из жизни», — заявил продюсер Сергей Пудовкин.