Тамара Гвердцители после смерти матери отменила все концерты

Артистка Тамара Гвердцители похоронила маму и теперь сама нуждается в помощи докторов.
Педагог Инна Кофман умерла в возрасте 83 лет. У родительницы Гвердцители были проблемы с сердцем.
Артистка не может смириться с потерей родного человека. Поэтому за Тамарой Гвердцители постоянно присматривают врачи.
«Тамару Михайловну уже два раза забирали в больницу. Состояние у нее чрезвычайно плохое и с точки зрения эмоционального состояния, и с точки зрения физических сил. Тамара Михайловна очень болезненно восприняла смерть мамы. Я употребил самый мягкий термин, который может быть в этой ситуации. Она жила для мамы. Она провела с ней всю жизнь. То, что произошло, совершенно выбило ее из жизни», — заявил продюсер Сергей Пудовкин.
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Также певица отменила все концертны.
«Зная ее и видя ее состояние, то, что с ней сейчас происходит, должно пройти еще очень много времени, чтобы она нашла в себе силы и смогла выйти на сцену. Я очень надеюсь, что это произойдет. Но не скоро — это совершенно точно», — передают слова Пудовкина mk.ru.