Она сказала «да»: певица Эльвира Т согласилась выйти замуж за своего парня прямо во время концерта

Поклонники певицы Эльвиры Т, посетившие ее концерт в Москве 28 октября, стали свидетелями важного события. Во время выступления девушки ее парень Саша вышел на сцену, встал на одно колено и достал из кармана коробочку с кольцом.

«Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Я никогда никого так не любил, как тебя. Я хочу прожить свою жизнь с тобой»,

— заявил молодой человек.

Эльвира, конечно же, приняла предложение руки и сердца.

«Да!»,

— ответила она, а счастливый жених подхватил ее и закружил в своих объятиях.

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