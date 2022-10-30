Она сказала «да»: певица Эльвира Т согласилась выйти замуж за своего парня прямо во время концерта

Эльвира Т и Александр Гречаник

Эльвира Т согласилась выйти замуж за Александра Гречаника. Фото: соцсети

Она станет женой бывшего артиста продюсерского центра Григория Лепса.

Поклонники певицы Эльвиры Т, посетившие ее концерт в Москве 28 октября, стали свидетелями важного события. Во время выступления девушки ее парень Саша вышел на сцену, встал на одно колено и достал из кармана коробочку с кольцом.

«Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Я никогда никого так не любил, как тебя. Я хочу прожить свою жизнь с тобой»,

— заявил молодой человек.

Эльвира, конечно же, приняла предложение руки и сердца.

«Да!»,

— ответила она, а счастливый жених подхватил ее и закружил в своих объятиях.

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Будущий супруг певицы Александр - ее коллега. До октября прошлого года он был артистом продюсерского центра Григория Лепса. Зрителям этот певец известен как Grechanik.

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