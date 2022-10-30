Бывшая девушка Егора Крида попала в ДТП

Передняя часть иномарки сильно пострадала и не подлежит ремонту. Главное – Ольга осталась жива. Девушка отделалась лишь сотрясением головного мозга.

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«Я не знаю каким чудом выжила. Не отвлекалась, не сидела в телефоне… Повело руль влево резко и все… Понимаю, что машина переворачивается, думала, что все! Мне конец. Я сама отстегнулась от ремня безопасности, машина стояла на крыше, и тут прибежали люди, начали помогать. После приехала моя родная сестра и была со мной!», – поделилась Ломакина в своем личном микроблоге.