Бывшая девушка Егора Крида попала в ДТП

Модель и актриса Ольга Ломакина с трудом осталась жива после автомобильной аварии.
Экс-возлюбленная исполнителя Егора Крида оказалась в ДТП. Ольга Ломакина за рулем Mercedes ехала по Дмитровскому шоссе. В какой-то момент произошел сбой в управлении. Машину резко повело влево.
И машина Ломакиной налетела на бетонное сооружение. От столкновения автомобиль подбросило вверх и опрокинуло на крышу.
Передняя часть иномарки сильно пострадала и не подлежит ремонту. Главное – Ольга осталась жива. Девушка отделалась лишь сотрясением головного мозга.
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«Я не знаю каким чудом выжила. Не отвлекалась, не сидела в телефоне… Повело руль влево резко и все… Понимаю, что машина переворачивается, думала, что все! Мне конец. Я сама отстегнулась от ремня безопасности, машина стояла на крыше, и тут прибежали люди, начали помогать. После приехала моя родная сестра и была со мной!», – поделилась Ломакина в своем личном микроблоге.