Стройные ноги и глубокое декольте: 53-летняя Эвелина Бледанс показала видео с отдыха в Турции

Актриса Эвелина Бледанс и ее сын Семен продолжают наслаждаться отдыхом в одном из отелей турецкого Бодрума. Они купаются, загорают, едят много всего вкусного и изучают окрестности.

Эвелина, как и любая уважающая себя женщина, привезла на курорт несколько новых нарядов, которые именно в Турции ей нужно обновить. Одним из них стало чудесное длинное платье лавандового цвета, с глубоким вырезом, подчеркивающее как грудь 53-летней звезды, так и ее стройные ноги.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»