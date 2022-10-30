Стройные ноги и глубокое декольте: 53-летняя Эвелина Бледанс показала видео с отдыха в Турции

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс. Фото: соцсети

Звезда примерила шикарное платье лавандового цвета.

Актриса Эвелина Бледанс и ее сын Семен продолжают наслаждаться отдыхом в одном из отелей турецкого Бодрума. Они купаются, загорают, едят много всего вкусного и изучают окрестности.

Эвелина, как и любая уважающая себя женщина, привезла на курорт несколько новых нарядов, которые именно в Турции ей нужно обновить. Одним из них стало чудесное длинное платье лавандового цвета, с глубоким вырезом, подчеркивающее как грудь 53-летней звезды, так и ее стройные ноги.

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Напомним, в Турции сейчас отдыхает и другая российская знаменитость - Анна Семенович. Ей предстоит еще пять дней релакса в городе Белек.

Поездка в Турцию стала для самой Анны большой неожиданностью и «подарком» от вселенной за все неприятности, случившиеся с ней в этом месяце.

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