Бойфренд Ефременковой после бессонной ночи признался, что больше не хочет детей

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур учатся быть родителями. И родившиеся месяц назад сыновья уже успели убедить их в том, что это нелегко.

Мондезир изо всех сил помогает молодой мамочке, вплоть до того, что сам укачивает мальчиков, когда они всю ночь напролет отказываются спать. Юлия показала Мондезира своим подписчикам после одной из таких ночей и сообщила, что он решил больше никогда не заводить детей - после таких-то испытаний!

«Смех смехом, но на самом деле я искренне восхищаюсь мужчинами, которые помогают своим женщинам в воспитании детей. Потому что это очень сложный труд. Действительно труд»,

- говорит Юлия.

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