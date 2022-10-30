Повторила за Бузовой: Виктория Лопырева показалась в откровенном платье без нижнего белья (видео)

Недавно вернувшаяся в Дубай Виктория Лопырева в субботу вечером вызвала бурный восторг своих подписчиков, опубликовав видео, на котором она красуется в длинном черном платье весьма откровенного фасона - с вертикальным вызрезом от шеи до живота и открытыми боками от подмышек до самого низа.

«Сногсшибательно выглядите», «невероятная», «роскошная», «горячая штучка», «фигура у вас - огонь», «потрясающее платье» - тут же забросали ее комплиментами подписчики.

Но некоторые все же вспомнили, что очень похожее платье всего три дня назад надела на одно из светских мероприятий телеведущая Ольга Бузова. Оно было действительно похоже и лишь в районе груди было сшито иначе.

«Зачем за Бузовой повторять?»

- поинтересовалась подписчица, на что другая ей ответила, что на Бузовой, в отличие от Лопыревой, никакая одежда не смотрится.