Интрига: Алина Загитова засветилась в студии «Вечернего Урганта»

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Загитова в сливочном свитере и с укладкой в виде пышных локонов запечатлелась в интерьерах, которые знакомы многим зрителям. Фигуристка оказалась в студии передачи «Вечерний Ургант».

Поклонники стали расспрашивать звезду. Многие выразили надежду, что передачу Ивана Урганта вернут в эфир. Напомним, что месяц назад в этой студии отметилась и Наталья Подольская. Однако пока нет официально подтверждения, что шоу вернут в эфир.