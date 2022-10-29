Интрига: Алина Загитова засветилась в студии «Вечернего Урганта»

Алина Загитова является одной из самых известных фигуристок. Она участвовала в соревнованиях и стала единственной в истории России фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Однако теперь спортсменка завершила карьеру. При этом она ведет шоу «Ледниковый период» и учится.
Примечательно, что Алина в этом году отметила 20-летие. Все чаще она хвастается женственными нарядами. В соцсетях фигуристка делится кадрами с работы. Однако ее новое сэлфи заинтриговало подписчиков.
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Загитова в сливочном свитере и с укладкой в виде пышных локонов запечатлелась в интерьерах, которые знакомы многим зрителям. Фигуристка оказалась в студии передачи «Вечерний Ургант».
Поклонники стали расспрашивать звезду. Многие выразили надежду, что передачу Ивана Урганта вернут в эфир. Напомним, что месяц назад в этой студии отметилась и Наталья Подольская. Однако пока нет официально подтверждения, что шоу вернут в эфир.
Алина Загитова. Фото: соцсети звезды