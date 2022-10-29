Лосины впились в формы: Самбурская встала вверх тормашками, показав свой тыл во всей красе

На этот раз Настасья сообщила, что снова занимается йогой. Она предстала в тугих лосинах и майке. Актриса встала на руки и носочками пальцев коснулась стены. Ей удалось сделать ровный треугольник. При этом она засветила подтянутые ноги и упругие бедра. Звезда стояла в такой позе, не показывая ни капли напряжения.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».