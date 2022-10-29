Лосины впились в формы: Самбурская встала вверх тормашками, показав свой тыл во всей красе

Настасья Самбурская уже давно стала популярной персоной. Она активно снимается в кино. Многие зрители ее любят за роль в сериале «Универ». Она не скрывает, что также поет на сцене. Не раз ей доводилось выступать и получать похвалу. В 35 лет артистка не перестает следить за фигурой и часто удивляет поклонников.
Недавно Самбурская отдохнула в Турции. Она делилась кадрами, на которых красовалась в бикини. А в Москве актриса то выходит в свет в платье с вырезом, то щеголяет в мини-шортах. Она часто хвастается фигурой.
На этот раз Настасья сообщила, что снова занимается йогой. Она предстала в тугих лосинах и майке. Актриса встала на руки и носочками пальцев коснулась стены. Ей удалось сделать ровный треугольник. При этом она засветила подтянутые ноги и упругие бедра. Звезда стояла в такой позе, не показывая ни капли напряжения.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие признались, что она их удивила. «Вау, какая у вас физическая форма», «Ох, вот это вы крутая», «Фигурка шикарная», «Ну это бесподобно», «Хорошенькая», «Тылы все напоказ», «Настя, ты разгорячила всех», — стали писать пользователи Сети.