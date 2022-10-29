«Ох, все же видно!»: Клава Кока в чулках со стразами и «голом» платье сразила поклонников

Для кадров с парным танцем Клава облачилась в кожаное белье и прозрачное платье, которое не скрыло ее прелести. Певица дополнила лук прозрачными перчатками и чулками со стразами. Она блеснула своими прелестями на камеру. Артистка не стала прикрывать свои формы, а выгодно подчеркнула их.

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