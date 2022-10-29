«Ох, все же видно!»: Клава Кока в чулках со стразами и «голом» платье сразила поклонников

Клава Кока является известной молодой исполнительницей. Примечательно, что за последние пять лет она смогла покорить публику своими хитами. Блондинка пела в дуэте с Александром Реввой и Мари Краймбрери. Поклонников она предпочитает также удивлять броскими нарядами. Со временем ее наряды стали более смелыми.
На этот раз Клава решила снять клип на новый трек. Песня «Не со мной» оказалась популярна. А на новом видео она щегольнула в мини-юбке и топе на завязках, но этот наряд оказался не самым горячим.
Для кадров с парным танцем Клава облачилась в кожаное белье и прозрачное платье, которое не скрыло ее прелести. Певица дополнила лук прозрачными перчатками и чулками со стразами. Она блеснула своими прелестями на камеру. Артистка не стала прикрывать свои формы, а выгодно подчеркнула их.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Кока. Многие признались, что образ их привел в настоящий восторг. «Момент с бабушкой просто», «Просто вау и разрыв сердечка!», «В таких чулочках, прям конфетка», «Кабаре нужно танцевать», «Ох, все же видно!», «Фигурка роскошная! Прям статуэтка», «Ну чаровница», — стали писать подписчики.