Просто бомба! Семенович поманила сочными ягодицами в одних мокрых стрингах

Анна Семенович решила устроить себе небольшой отпуск и отправилась в Турцию. Даже на отдыхе певица не забыла о поклонниках. Она решила пообщаться с ними в соцсети.
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Экс-солистка «Блестящих» вышла на связь прямо с пляжа. Она записала видео, удобно расположившись на солнце в черном купальнике с плавками-стрингами.
Анна легла на живот, прикрыв свою визитную карточку — пышную грудь, зато во всей красе продемонстрировала публике аппетитные ягодицы.
«Ой, накупалась, вода прохладная, но такой кайф! Загораю жопкой, чтобы она у меня темненькая была.
Если кто-то хочет задать мне парочку интересных вопросов — давайте здесь. Только не надо мне писать озабоченным мужчинам, как они меня хотят, звать меня замуж. Хорошие вопросики давайте. Я вечерочком на них отвечу», — высказалась Семенович.
Анна Семенович. Фото: соцсети