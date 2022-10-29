«Всю грудь насквозь видно»: красотка-любовница Тимати оконфузилась в прозрачном боди

Напомним, скоро Тимати и Иванова отметят первую годовщину. Судя по всему, рэпер пребывает в восторге от своей возлюбленной, которую прозвали «копией Ирины Шейк».

За время с начала романа музыкант-бизнесмен успел несколько раз свозить избранницу в путешествия, а также познакомить с семьей и друзьями.