«Всю грудь насквозь видно»: красотка-любовница Тимати оконфузилась в прозрачном боди

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Валентина Иванова покрасовалась в провокационном наряде.

Новая избранница Тимати Валентина Иванова не стесняется демонстрировать свою точеную фигуру в самых откровенных нарядах. Для нового видео девятнадцатилетняя модель примерила полупрозрачное боди шоколадного цвета.

Она покрасовалась перед камерой, прикрыв руками грудь. 

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Фолловеры оценили образ красотки.

«Выглядишь шикарно! Хотя в таком боди, конечно, никуда не выйдешь. Всю грудь насквозь видно»; «Хороша»; «Потрясающее тело»; «Очень смело»; «Сейчас прелести выпадут», — написали они.

Напомним, скоро Тимати и Иванова отметят первую годовщину. Судя по всему, рэпер пребывает в восторге от своей возлюбленной, которую прозвали «копией Ирины Шейк». 

За время с начала романа музыкант-бизнесмен успел несколько раз свозить избранницу в путешествия, а также познакомить с семьей и друзьями.

Валентина Иванова. Фото: соцсети

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