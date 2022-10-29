«Всю грудь насквозь видно»: красотка-любовница Тимати оконфузилась в прозрачном боди

Новая избранница Тимати Валентина Иванова не стесняется демонстрировать свою точеную фигуру в самых откровенных нарядах. Для нового видео девятнадцатилетняя модель примерила полупрозрачное боди шоколадного цвета.
Она покрасовалась перед камерой, прикрыв руками грудь.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Фолловеры оценили образ красотки.
«Выглядишь шикарно! Хотя в таком боди, конечно, никуда не выйдешь. Всю грудь насквозь видно»; «Хороша»; «Потрясающее тело»; «Очень смело»; «Сейчас прелести выпадут», — написали они.
Напомним, скоро Тимати и Иванова отметят первую годовщину. Судя по всему, рэпер пребывает в восторге от своей возлюбленной, которую прозвали «копией Ирины Шейк».
За время с начала романа музыкант-бизнесмен успел несколько раз свозить избранницу в путешествия, а также познакомить с семьей и друзьями.
Валентина Иванова. Фото: соцсети