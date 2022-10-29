«Голубки»: Арзамасова в платье миди отметилась в объятиях Авербуха на льду, не скрывая пылких чувств

На этот раз Арзамасова поделилась кадрами, на которых ее подловили на льду с Авербухом. Она была в платье миди с нежностью прильнула к мужу. Фигурист от смущения заулыбался. Они миловались на публике. К слову, после каждого проката во время съемок артистка подбегает к супругу и целует его. На этот раз пара восхитила коллег.

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