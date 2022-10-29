«Голубки»: Арзамасова в платье миди отметилась в объятиях Авербуха на льду, не скрывая пылких чувств

Лиза Арзамасова уже давно знакома публике. Она снимается в кино и играет в театре. Многие ее любят за роль в «Папиных дочках». Примечательно, что артистка с момента съемок этого сериала повзрослела. Такж она теперь состоит в браке с Ильей Авербухом. Несмотря на разницу в возрасте, супруги демонстрируют семейную идиллию.
Недавно Лиза снова стала участницей «Ледникового периода». Она именно там в свое время познакомилась с будущим мужем. Теперь на льду актриса катается в паре с молодым чемпионом Никита Кацалапов. Дома ей приходится оставлять годовалого сына Льва, когда ездит на тренировки.
На этот раз Арзамасова поделилась кадрами, на которых ее подловили на льду с Авербухом. Она была в платье миди с нежностью прильнула к мужу. Фигурист от смущения заулыбался. Они миловались на публике. К слову, после каждого проката во время съемок артистка подбегает к супругу и целует его. На этот раз пара восхитила коллег.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды
«Голубки», – отметила Наталья Подольская.
Поклонники тоже осыпали супругов комплиментами. «Любви и семейного счастья вам на долгие годы», «Вы просто невероятные!», «Очень красивая пара», «Как же это наверное интересно учиться у мужа», «Какие трогательные, такие нежные взгляды и улыбки», — стали писать подписчики.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды