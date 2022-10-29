«Такой счастливый»: Костенко засняла, как маленький сын Тарасова увидел сюрприз в свой день рождения

Костенко украсила весь зал серебристыми, голубыми и синими воздушными шариками. Мальчик в комбинезоне пастельного оттенка увидел украшения и стал улыбаться. Она уже уверенно ходит на ножках, поэтому прошелся по комнате.

«Что еще для счастья надо? Такой сонный, маленький, родной и такой счастливый. Любимый и лучезарный наш мальчик», – написала жена футболиста.

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