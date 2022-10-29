«Такой счастливый»: Костенко засняла, как маленький сын Тарасова увидел сюрприз в свой день рождения

Анастасия Костенко

Анастасия Костенко. Фото: соцсети звезды

Жена Дмитрия Тарасова украсила всю комнату воздушными шариками. Она поделилась трогательным видео с именинником Алексеем.

Анастасия Костенко уже давно состоит в браке с Дмитрием Тарасовым. Она столкнулась с хейтом, когда закрутила с ним роман, так как тогда футболист развелся с Ольгой Бузовой. Но участница конкурсов красоты обвенчалась с избранником  и подарила ему детей. У пары растут дочки Ева и Милана, а также сын Алексей. 

Теперь Тарасов даже выпускает курсы о том, как строить счастливую личную жизнь. Его жена растит наследников, а также учится на журналиста. На этот раз она решила показать, как началось особенное утро в их особняке. 

Костенко украсила весь зал серебристыми, голубыми и синими воздушными шариками.  Мальчик в комбинезоне пастельного оттенка увидел украшения и стал улыбаться. Она уже уверенно ходит на ножках, поэтому прошелся по комнате. 

«Что еще для счастья надо? Такой сонный, маленький, родной и такой счастливый. Любимый и лучезарный наш мальчик», – написала жена футболиста.

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Поклонники восхитились тем, как выглядит малыш. Многие осыпали комплиментами именинника. «Такой хорошенький малыш», «Сладкий», «Они так похожи между собой», «Он похож на папаню», «Рыжий что-ли?», «Ходит так хорошо! А только годик», «Классные кадры получились», — стали писать пользователи Сети.

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