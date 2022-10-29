Такие брюки стройнят: Кети Топурия в остромодном костюме оверсайз в клетку vichy предстала дома

Кети Топурия уже 15 лет является солисткой группы «А’Студио». Певица прославилась не только благодаря необычному тембру голоса, но и своему стилю.

Несколько лет назад она похудела и стала выступать в дизайнерских нарядах. В обычной жизни артистка также предпочитает выглядеть ярко и стильно.