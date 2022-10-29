Такие брюки стройнят: Кети Топурия в остромодном костюме оверсайз в клетку vichy предстала дома

Кети Топурия уже 15 лет является солисткой группы «А’Студио». Певица прославилась не только благодаря необычному тембру голоса, но и своему стилю.
Несколько лет назад она похудела и стала выступать в дизайнерских нарядах. В обычной жизни артистка также предпочитает выглядеть ярко и стильно.
Обычно Кети облачается в вечерние платья и яркие костюмы. Она также носит корсеты и лосины. Хотя меньше двух лет назад певица стала мамой во второй раз. Она быстро вернулась в форму. Теперь артистка подчеркивает свои достоинства.
На этот раз Топурия покрасовалась дома в новом наряде. она облачилась в костюм оверсайз в клетку vichy. Свободная рубашка с карманами и брюки в пол визуально стройнят за счет рисунках и фасона. Певица щегольнула в гостиной. Примечательно, что такой же лук есть в гардеробе у певицы Алсу.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие осыпали ее комплиментами.
«Очень красивая женщина», «Очень приятная и роскошная», «Вау, какой цвет», «Ну какая вы стиляга», «Восхищаете своей женственностью», «Костюм прям шикарный», — стали писать подписчики.