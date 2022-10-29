Такие брюки стройнят: Кети Топурия в остромодном костюме оверсайз в клетку vichy предстала дома

Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Солистка группы «А’Студио» вслед за Алсу выбрала наряд с расслабленном стиле.

Кети Топурия уже 15 лет является солисткой группы  «А’Студио». Певица прославилась не только благодаря необычному тембру голоса, но и своему стилю.

Несколько лет назад она похудела и стала выступать в дизайнерских нарядах. В обычной жизни артистка также предпочитает выглядеть ярко и стильно. 

Обычно Кети облачается в вечерние платья и яркие костюмы. Она также носит корсеты и лосины. Хотя меньше двух лет назад певица стала мамой во второй раз. Она быстро вернулась в форму. Теперь артистка подчеркивает свои достоинства. 

На этот раз Топурия покрасовалась дома в новом наряде. она облачилась в костюм оверсайз в клетку vichy. Свободная рубашка с карманами и брюки в пол визуально стройнят за счет рисунках и фасона. Певица щегольнула в гостиной. Примечательно, что такой же лук есть в гардеробе у певицы Алсу. 

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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие осыпали ее комплиментами.

«Очень красивая женщина», «Очень приятная и роскошная», «Вау, какой цвет», «Ну какая вы стиляга», «Восхищаете своей женственностью», «Костюм прям шикарный», — стали писать подписчики.

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