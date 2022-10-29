«Совсем совесть потеряла»: падчерица Урганта бесстыдно показала, что у нее под юбкой

Многие пользователи Сети пристыдили Эрику, однако нашли и такие, которым понравился соблазнительный образ.

«Совсем совесть потеряла! На улице в прозрачной юбке ходит»; «Девушка со странностями. Образы отвратительные»; «Что вы пристали? Молодая, красивая, живет так, как хочет»; «Очень смело и горячо»; «Стыдно должно быть! Отец, наверное, в шоке», — написали они.