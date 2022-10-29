«Совсем совесть потеряла»: падчерица Урганта бесстыдно показала, что у нее под юбкой

22-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика частенько провоцирует публику эпатажными выходками. Особенно звездной наследнице нравится шокировать общественность откровенными нарядами.
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На новом фото в соцсети девушка покрасовалась в прозрачной юбке. Она повернулась к камере спиной, продемонстрировав белоснежные стринги.
Эрика Куталия. Фото: соцсети
Многие пользователи Сети пристыдили Эрику, однако нашли и такие, которым понравился соблазнительный образ.
«Совсем совесть потеряла! На улице в прозрачной юбке ходит»; «Девушка со странностями. Образы отвратительные»; «Что вы пристали? Молодая, красивая, живет так, как хочет»; «Очень смело и горячо»; «Стыдно должно быть! Отец, наверное, в шоке», — написали они.
Напомним, Эрика — дочь жены Урганта от первого брака Натальи Кикнадзе. Сейчас она живет в США. Телеведущий считает падчерицу родной дочкой и во всем поддерживает.