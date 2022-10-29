Невеста в бордовом: 55-летняя Поплавская в сыграла свадьбу с Яковлевым спустя семь лет совместной жизни

Яна Поплавская является известной советской актрисой. Она не только снималась в кино, но и играла в театре. Но даже годы спустя многие считают ее актрисой одной роли. Известность ей принес фильм «Про Красную Шапочку», где она была в главной роли. В последнее время артистка часто комментируют острые вопросы и порой критикую звезд.
Поплавская может похвастаться тем, что с 2015 года состоит в отношениях радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше ее на 15 лет. Актриса до недавнего времени не думала о свадьбе, но 29 октября неожиданно пара сыграла свадьбу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На новом видео Поплавская предстала в ЗАГСе. 55-летняя актриса отказалась от белого платья. Она была в бордовом платье на запах из плотной ткани. Ее избранник облачился в синий костюм.
«Решили показать пример традиционного брака! Можно ли получить премию за пропаганду брака женщины и мужчины? Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг», – написала артистка.