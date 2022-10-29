Невеста в бордовом: 55-летняя Поплавская в сыграла свадьбу с Яковлевым спустя семь лет совместной жизни

Поплавская может похвастаться тем, что с 2015 года состоит в отношениях радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше ее на 15 лет. Актриса до недавнего времени не думала о свадьбе, но 29 октября неожиданно пара сыграла свадьбу.

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