Милохин встал на колели перед обиженной Медведевой

«Ледниковый период» снимается в Москве заранее, поэтому мы пока можем увидеть Даню Милохина на экране своих телевизоров. В третьем выпуске известный блогер и его партнерша Евгения Медведева вдохновились фильмом «Игрушка» с Пьером Ришаром.

Звезды исполнили эмоциональный номер, по сюжету которого блогер встал на колени перед обиженной спортсменкой.

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Танец стал пророческим для этой пары. Уже через неделю после съемок этого выпуска Даня сбежит в Дубай и громко объявит, что покидает «Ледниковый период».