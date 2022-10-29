И снова танцы: Джанлука Вакки отметил день рождения дочери

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки разместил в личном микроблоге умилительный ролик с дочерью в день ее рождения.

Бизнесмен прославился благодаря танцевальным роликам со своей возлюбленной. Модель Шэрон Фонсеку отплясывала с богатым избранником даже во время беременности. А в 2020-м году у пары родилась дочь. Малышку назвали Блу Иерусалима.

Этой осенью девочке исполнилось два года. В честь семейного праздника знаменитость опубликовал видео, в котором собрались самые яркие моменты жизни Блу Иерусалимы.