И снова танцы: Джанлука Вакки отметил день рождения дочери

Джанлука Вакки с дочкой

Джанлука Вакки с дочкой. Фото: соцсети 

Бизнесмен опубликовал праздничное видео с наследницей.

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки разместил в личном микроблоге умилительный ролик с дочерью в день ее рождения.

Бизнесмен прославился благодаря танцевальным роликам со своей возлюбленной. Модель Шэрон Фонсеку отплясывала с богатым избранником даже во время беременности. А в 2020-м году у пары родилась дочь. Малышку назвали Блу Иерусалима.

Этой осенью девочке исполнилось два года. В честь семейного праздника знаменитость опубликовал видео, в котором собрались самые яркие моменты жизни Блу Иерусалимы.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отметим, что дочь Джанлуки Вакки родилась с патологией. У девочки оказалась расщелина неба — в народе это называют волчьей пастью.

Бизнесмен не стал скрывать диагноз дочери. Он демонстрирует насыщенную и счастливую жизнь своей наследницы перед подписчиками.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  