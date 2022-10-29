«Особый план»: как Кейт Миддлтон решила помирить Гарри и Уильяма

Отношения между принцами Уильямом и Гарри заметно испортились. Всему виной - скандальное интервью Гарри американскому телевидению, в котором он обвинил королевскую семью в расизме. По мнению принца, его жену Меган Маркл не признали при дворе из-за ее цвета кожи.
Однако инсайдеры утверждают, что положить конец вражде решила Кейт Миддлтон. У герцогини даже уже есть «особый план». Жена принца Уильяма в скором времени отправится в США на вручение экологической премии Earthshot Prize. Там она планирует встретиться с Гарри.
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«Кейт планирует протянуть Меган оливковую ветвь, чтобы воссоединить братьев. Королева хотела бы этого, — сообщил изданию один из инсайдеров издания Us Weekly. — У Гарри и Меган напряженные графики, но Меган готова приложить усилия, чтобы встретиться с Уэльскими».