«Особый план»: как Кейт Миддлтон решила помирить Гарри и Уильяма

Отношения между принцами Уильямом и Гарри заметно испортились. Всему виной - скандальное интервью Гарри американскому телевидению, в котором он обвинил королевскую семью в расизме. По мнению принца, его жену Меган Маркл не признали при дворе из-за ее цвета кожи.

Однако инсайдеры утверждают, что положить конец вражде решила Кейт Миддлтон. У герцогини даже уже есть «особый план». Жена принца Уильяма в скором времени отправится в США на вручение экологической премии Earthshot Prize. Там она планирует встретиться с Гарри.

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