Пугачеву, Галкина*, Макаревича** и Слепакова хотят лишить всех званий

После 24 февраля некоторые отечественные знаменитости решили покинуть Россию. Многие пользователи Сети и коллеги по шоу-бизнесу их раскритиковали.
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Похоже, одной критикой сбежавшие за границу артисты не отделаются. По информации Telegram-канала Mash, в Минкульте разрабатывается законопроект о лишении уехавших из страны звезд всех званий.
Санкции также могут коснуться тех, кто остался на родине, но публично осудил действия правительства в сложное время. По неподтвержденным данным, у артистов хотят не только забрать звания народных и заслуженных вместе с соответствующими выплатами, но и отменить присвоение гражданства.
Кто именно войдет в список, пока неизвестно. В числе прочих в нем могут оказаться Алла Пугачева, Максим Галкин*, Андрей Макаревич** и Семен Слепаков.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
**Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.