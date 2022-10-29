Пугачеву, Галкина*, Макаревича** и Слепакова хотят лишить всех званий

После 24 февраля некоторые отечественные знаменитости решили покинуть Россию. Многие пользователи Сети и коллеги по шоу-бизнесу их раскритиковали.

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Похоже, одной критикой сбежавшие за границу артисты не отделаются. По информации Telegram-канала Mash, в Минкульте разрабатывается законопроект о лишении уехавших из страны звезд всех званий.

Санкции также могут коснуться тех, кто остался на родине, но публично осудил действия правительства в сложное время. По неподтвержденным данным, у артистов хотят не только забрать звания народных и заслуженных вместе с соответствующими выплатами, но и отменить присвоение гражданства.