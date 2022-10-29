«Обидно, столько сил потрачено»: отец Нюши предрек ей завершение карьеры

Нюша. Фото: соцсети

Нюша. Фото: соцсети

Певица сосредоточилась на семье.

После рождения второго ребенка Нюша забросила карьеру. Певица совсем перестала выступать и посвятила все время семье.

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Это очень огорчило отца артистки Владимира Шурочкина. Экс-солист «Ласкового мая» был продюсером наследницы с того момента, когда ей исполнилось 14 лет. Именно он написал хиты, которые сделали Нюшу знаменитой.

По мнению Шурочкина, артистке необходимо постоянно напоминать о себе, иначе популярность сойдет на нет.

«Если долго не подпитывать информационное пространство, если пауза затянется, карьеру можно загубить. Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдет», — поделился Владимир. 

Отец не стал скрывать, что переживает за будущее Нюши и не хочет, чтобы она забросила карьеру. 

«Обидно и жалко. Столько сил и времени на это потрачено», — посетовал Шурочкин в беседе с АиФ.

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