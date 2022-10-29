«Обидно, столько сил потрачено»: отец Нюши предрек ей завершение карьеры

После рождения второго ребенка Нюша забросила карьеру. Певица совсем перестала выступать и посвятила все время семье.

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Это очень огорчило отца артистки Владимира Шурочкина. Экс-солист «Ласкового мая» был продюсером наследницы с того момента, когда ей исполнилось 14 лет. Именно он написал хиты, которые сделали Нюшу знаменитой.

По мнению Шурочкина, артистке необходимо постоянно напоминать о себе, иначе популярность сойдет на нет.