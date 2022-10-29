Кто заменит сбежавшего в США Преснякова в театре Безрукова

Никита Пресняков. Фото: Global Look Press

Никита Пресняков. Фото: Global Look Press

Названо имя актера.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сбежал в США на третий день после объявления президентом России о начале частичной мобилизации. С тех пор на связь с поклонниками молодой человек не выходит, его семья новости тоже не комментирует.

Однако в России у Преснякова остались финансовые обязательства. Например, он играет одну из главных ролей в спектакле «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре Сергея Безрукова.

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На репетицию 7 октября Пресняков не пришел, а премьера постановки запланирована уже на ноябрь.

«Роль Мирою со дня премьеры по очереди играли два актера: Никита Пресняков и Антон Соколов. В ноябре оба спектакля играет Антон Соколов», – рассказали КП-Афиша в Губернском театре.

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