Кто заменит сбежавшего в США Преснякова в театре Безрукова

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сбежал в США на третий день после объявления президентом России о начале частичной мобилизации. С тех пор на связь с поклонниками молодой человек не выходит, его семья новости тоже не комментирует.
Однако в России у Преснякова остались финансовые обязательства. Например, он играет одну из главных ролей в спектакле «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре Сергея Безрукова.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
На репетицию 7 октября Пресняков не пришел, а премьера постановки запланирована уже на ноябрь.
«Роль Мирою со дня премьеры по очереди играли два актера: Никита Пресняков и Антон Соколов. В ноябре оба спектакля играет Антон Соколов», – рассказали КП-Афиша в Губернском театре.