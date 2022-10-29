Disney выпустит первый мультфильм про героиню plus-size

Мультфильм «Отражение» Disney впервые расскажет о героине plus-size.
История нового анимационного фильма сосредоточена вокруг жизни Бьянки. Девушка отличается внешне от своих стройных подруг. Однако лишний вес не мешает героине заниматься любимым делом – балетом.
Через танец Бьянка учится принимать себя.
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Отметим, в последнее время Disney снимает мультфильмы не только для детей, но и взрослых. Родителям малышей самим интересно наблюдать за героями, которые пытаются найти ответы на сложные жизненные вопросы.
«Вероятно, нам следует прислушиваться к нашей аудитории — это значит, что у нас гораздо больше свободы, чем мы, вероятно, думали», — прокомментировал главный исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт Чапек для cnn.com.