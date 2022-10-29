Disney выпустит первый мультфильм про героиню plus-size

Отметим, в последнее время Disney снимает мультфильмы не только для детей, но и взрослых. Родителям малышей самим интересно наблюдать за героями, которые пытаются найти ответы на сложные жизненные вопросы.

«Вероятно, нам следует прислушиваться к нашей аудитории — это значит, что у нас гораздо больше свободы, чем мы, вероятно, думали», — прокомментировал главный исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт Чапек для cnn.com.