На какие вопросы из школьной программы не смогла ответить Алена Шишкова

Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова попала в скандал в популярном шоу ТНТ «Звезды в Африке». На одном из испытаний модели задали простые вопросы из школьной программы, но она не смогла на них ответить.

Девушку попросили назвать самую большую планету Солнечной системы, а также вычислить квадратный корень из 16. Ни то, ни другое Шишкова не знает.

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«Ты тупая? Элементарные вещи, очевидные. Стыдоба, блин», — негодовала коллега Алены Шишковой по проекту Светлана Пермякова.

Между девушками завязался конфликт.