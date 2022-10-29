«Отношения скатились»: принц Гарри не приедет к отцу на Рождество

Отношения между принцем Гарри и королем Карлом III окончательно испортились после смерти королевы Елизаветы II. Монарх даже понизил рейтинг своего младшего сына почти до «мусорного».

В кулуарах говорят, что наследник престола вместе со своей женой Меган Маркл не приедет в Лондон на Рождество, хотя раньше это было традицией.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Отношения скатились, сейчас они почти на самом низком уровне и герцог Сассекский откажется от приглашения короля Карла», — пишет газета Mirror.

А в январе Гарри выпустит автобиографическую книгу, которая может положить конец отношениям и негативно скажется на британской монархии в целом.