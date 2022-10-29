Теплый и актуальный: тренд, который поддерживает сама Ким Кардашьян

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян доказала, дубленка свободного кроя останется с нами на долгие годы.
Ким поддержала тренд на оверсайзный предмет верхнего гардероба из кожи и меха. Знаменитость появилась в черной длинной дубленке с отложным воротником на презентации новой коллекции украшений Tiffany. Фото с мероприятия Кардашьян опубликовала у себя в соцсетях.
Модель скомбинировала актуальную вещь с кожаными брюками, которые переходили в сапоги с квадратным мысом. Сумочка из металла и серебряная змея на шее в качестве аксессуаров завершили образ в тотально черном стиле.
Ким Кардашьян в дубленке. Фото: соцсети звезды
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Отметим, что куртка Ким принадлежит бренду Balenciaga. Она создана из кожи грибов и стоит 11350 долларов. Это почти 700 тысяч рублей.