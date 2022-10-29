В семье Тамары Гвердцители случилось страшное горе

Тамара Гвердцители. Фото: Global Look Press

Тамара Гвердцители. Фото: Global Look Press

Певица тяжело переживает трагедию.

В семье Тамары Гвердцители случилась беда. Скончалась любимая мама певицы, 83-летняя Инна Кофман. Точная причина смерти пока не раскрыта. 

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Стоит ли говорить, что сейчас артистка не может найти себе места от горя. Она была очень близка с родительницей. В начале года Гвердцители даже уехала в Тбилиси, чтобы быть рядом с мамой. 

По информации Prozvezd, у артистки были большие творческие планы на ближайшее будущее, однако гастрольный график пришлось изменить. Сейчас она не в состоянии выходить на сцену. 

Напомним, последние пару лет выдались очень сложными для Гвердцители. Год назад ушел из жизни отец певицы Михаил Павлович. Она тяжело переживала утрату.

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