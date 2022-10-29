В семье Тамары Гвердцители случилось страшное горе

По информации Prozvezd, у артистки были большие творческие планы на ближайшее будущее, однако гастрольный график пришлось изменить. Сейчас она не в состоянии выходить на сцену.

Напомним, последние пару лет выдались очень сложными для Гвердцители. Год назад ушел из жизни отец певицы Михаил Павлович. Она тяжело переживала утрату.