В семье Тамары Гвердцители случилось страшное горе

В семье Тамары Гвердцители случилась беда. Скончалась любимая мама певицы, 83-летняя Инна Кофман. Точная причина смерти пока не раскрыта.
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Стоит ли говорить, что сейчас артистка не может найти себе места от горя. Она была очень близка с родительницей. В начале года Гвердцители даже уехала в Тбилиси, чтобы быть рядом с мамой.
По информации Prozvezd, у артистки были большие творческие планы на ближайшее будущее, однако гастрольный график пришлось изменить. Сейчас она не в состоянии выходить на сцену.
Напомним, последние пару лет выдались очень сложными для Гвердцители. Год назад ушел из жизни отец певицы Михаил Павлович. Она тяжело переживала утрату.