Растолстел: вернувшийся в Россию Никита Ефремов изменился до неузнаваемости

Никита Ефремов вернулся в Россию для того, чтобы начать сниматься в новом сезоне популярного сериала «Содержанки». Для новой роли артисту пришлось измениться до неузнаваемости: он изменил имидж и очень поправился.

В фильме Ефремов сыграет московского чиновника Аркадия Булавкина, который носит 56-й размер одежды. Актера настолько загримировали, что его практически невозможно узнать.

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