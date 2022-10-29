Растолстел: вернувшийся в Россию Никита Ефремов изменился до неузнаваемости

Никита Ефремов вернулся в Россию для того, чтобы начать сниматься в новом сезоне популярного сериала «Содержанки». Для новой роли артисту пришлось измениться до неузнаваемости: он изменил имидж и очень поправился.
В фильме Ефремов сыграет московского чиновника Аркадия Булавкина, который носит 56-й размер одежды. Актера настолько загримировали, что его практически невозможно узнать.
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Никита Ефремов в новом сезоне «Содержанок». Фото: START
Создатели сериала обещают, что Ефремова в кадре будет много, так как его герой является ключевым. В новом сезоне «Содержанок» также появится Нелли Уварова, сыгравшая Катю Пушкареву в известном сериале «Не родись красивой». Актрису вы тоже не узнаете.