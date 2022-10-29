«Платили по 750 тысяч рублей в месяц»: Доронину выгнали из элитного санатория в Барвихе

На днях в Сети появились слухи о том, что Татьяна Доронина против своей воли оказалась в доме престарелых. Владимир Кехман опроверг недостоверную информацию, назвав ее фейком.

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Гендиректор МХАТа им. Горького сообщил, что сейчас 89-летняя актриса находится в геронтологическом Центре на Юго-Западе Москвы. Туда ее доставили из санатория в Барвихе.