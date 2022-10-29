«Платили по 750 тысяч рублей в месяц»: Доронину выгнали из элитного санатория в Барвихе

На днях в Сети появились слухи о том, что Татьяна Доронина против своей воли оказалась в доме престарелых. Владимир Кехман опроверг недостоверную информацию, назвав ее фейком.
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Гендиректор МХАТа им. Горького сообщил, что сейчас 89-летняя актриса находится в геронтологическом Центре на Юго-Западе Москвы. Туда ее доставили из санатория в Барвихе.
По словам Владимира Абрамовича, в элитном пансионате отказались ухаживать за пожилой артисткой, несмотря на то, что за это платили огромные деньги.
«Я не хотел говорить, но ее буквально выселили оттуда, несмотря на то, что мы платили чуть ли не 750 тысяч рублей в месяц. По версии руководства в Барвихе, от Татьяны Васильевны якобы отказался весь персонал, не хотел с ней работать», — рассказал Кехман МК.
Гендиректор МХАТа заверил, что сейчас у Дорониной все в порядке. Ее обеспечили необходимым лечением и окружили заботой.