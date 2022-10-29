Женщина-кошка: экс-возлюбленная Тимати в латексе показала свой костюм на Хеллоуин

Модель и бывшая подружка Тимати – Катя Сафарова – разместила в личном микроблоге фотографию своего нового костюма на Хеллоуин. Знаменитость по-своему интерпретировала образ из комиксов.

Соблазнительная Женщина-кошка в исполнении Сафаровой вместо облегающего комбинезона влезла в узкое платье из латекса. Ушки Катя сделала при помощи симметричных пучков на голове. Завершили образ длинные перчатки и макияж с акцентом на глаза.