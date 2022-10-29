«А что он дарил Оленьке? Цветочком отделался?»: Миро подколола Бузову из-за Давы

Накануне Давид Манукян поздравил маму с днем рождения. Блогер преподнес родительнице роскошный подарок — новую красную иномарку Infiniti QX55.
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Лена Миро похвалила Даву и подколола его экс-возлюбленную Ольгу Бузову. Акула пера напомнила, что поющей ведущей бойфренд не делал таких дорогих сюрпризов.
«Начала вспоминать, а что дарили гОленьке предыдущие Бузовы, ничего не смогла вспомнить. Ни машины, ни дома. Видимо, дарили какую-то фигню. Цветочком понурым отделались, что ли?» — написала Лена.
Миро отметила, что сейчас бывшие избранники теледивы проявили себя как нежадные мужчины. Дава за пару лет купил маме дом и новый автомобиль, а Дмитрий Тарасов окружил заботой и достойно обеспечил жену Анастасию Костенко.
«Мужчины щедрые, но к Бузовой почему-то были сдержанны. Может быть, не считали, что гОленьку нужно баловать? Оберегать, радовать и так далее?» — задалась вопросами блогерша.