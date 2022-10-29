«А что он дарил Оленьке? Цветочком отделался?»: Миро подколола Бузову из-за Давы

Миро отметила, что сейчас бывшие избранники теледивы проявили себя как нежадные мужчины. Дава за пару лет купил маме дом и новый автомобиль, а Дмитрий Тарасов окружил заботой и достойно обеспечил жену Анастасию Костенко.

«Мужчины щедрые, но к Бузовой почему-то были сдержанны. Может быть, не считали, что гОленьку нужно баловать? Оберегать, радовать и так далее?» — задалась вопросами блогерша.